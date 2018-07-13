Порошенко рассказал о переговорах с Трампом на саммите НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на саммите НАТО обсудил с американским лидером Дональдом Трампом «Северный поток — 2» и будущую встречу Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Слова главы Украины приводит «Укринформ».

Порошенко заявил, что за некоторое время до его встречи с Трампом в СМИ появилась информация, что он не встретится со своим американским коллегой. Он отметил, что ему «интересно», откуда появилось данное сообщение.

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«Мы очень тщательно обсудили и следующую встречу Президента Трампа в Хельсинки в понедельник, 16 июля; были тщательно обсуждены вопросы «Северного потока — 2», — сказал Порошенко.

Также украинский лидер подчеркнул, что стороны отметили прогресс в реформах на Украине.

Ранее Порошенко рассказал о позиции Трампа по Крыму.