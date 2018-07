Глава Косово рассказал о встрече с Медведевым

Глава частично признанной Республики Косово Хашим Тачи заявил, что встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом он написал в твиттере.

Политики пересеклись на церемонии инаугурации президента Турции Тайипа Эрдогана в Анкаре.

«Я попросил его (Медведева — «Газета.Ru») начать взаимодействие между нашими странами. В то же время мы оба согласились, что возможное соглашение между Косово и Сербией принесет прочный мир на Западных Балканах», — написал Тачи.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил проблему косовского урегулирования с президентом Сербии Александром Вучичем.

In the margins of the Presidential Inauguration of @RT_Erdogan, I had a brief meeting w/ PM @MedvedevRussiaE. I asked him for our countries to start interaction while we both agreed that a possible agreement btwn Kosovo & Serbia will bring lasting peace in the #WesternBalkans. pic.twitter.com/UGKqESu8O8