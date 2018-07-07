В Совфеде рассказали об ожиданиях от встречи с парламентариями США

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду на то, что после встречи с парламентариями США возникнут подвижки в вопросе взаимного снятия санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча парламентариев России и США проходит в Берлине на полях парламентской ассамблеи ОБСЕ.

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«Джабаров также напомнил о российском предложении по взаимному выводу участников парламентских обменов из-под санкций и выразил надежду на положительные подвижки в сфере межпарламентского диалога», — цитирует сенатора его пресс-служба.

Джабаров также отметил, что такая встреча является хорошей основой для выстраивания конструктивных связей между государствами.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал сроки визита российской парламентской делегации в США.