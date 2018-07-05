Захарова: исполнилось 50 дней с момента ареста Вышинского

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова потребовала от властей Украины немедленно освободить главу портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, передает РИА «Новости».

«Сегодня исполнилось 50 дней с момента ареста главного редактора компании, которая так или иначе является партнером МИА «Россия сегодня» — РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Я напомню, что он был арестован по абсолютно надуманному обвинению в государственной измене… Требуем от Киева немедленного и безусловного освобождения Вышинского из-под стражи, снятия с него всех возмутительных своей лживостью обвинений», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что украинский режиссер Олег Сенцов, получивший в России срок по статье «терроризм», может попасть в список по обмену осужденными россиянами и украинцами.