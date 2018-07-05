DM: мир в ожидании ответа Мэй после повторного случая с «Новичком»

Мир в ожидании ответной реакции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России после отравления двух британцев тем же нервно-паралитическим веществом, что использовался при нападении на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, к которому Лондон считает причастной Москву, пишет британская газета Daily Mail.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид будет сегодня председательствовать на чрезвычайном заседании правительственного комитета COBRA в резиденции на Даунинг-стрит, где ожидается рассмотрение возможного ответа Великобритании.

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DM пишет, что Тереза Мэй, вероятно, попытается оказать давление на президента США Дональда Трампа, чтобы он поднял вопрос последнего инцидента с «Новичком» 16 июля на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

После отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте в городе Солсбери с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок» Тереза Мэй, утверждая причастность Москвы к инциденту в Сослбери, приняла решение о высылке 23 российских дипломатов, Москва приняла зеркальные меры. Россия категорически отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию экстренного заседания правительственного комитета в Лондоне после отравления двух человек рядом с Солсбери.