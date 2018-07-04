Politico: федеральный судья США отклонил иск о сговоре Трампа с Россией

Федеральный судья США отклонил иск, в котором утверждалось, что предвыборный штаб Дональда Трампа и его бывший политический консультант Роджер Стоун сговорились с WikiLeaks и российским правительством с целью обнародования электронных писем Национального комитета Демократической партии США во время президентской гонки в Соединенных Штатах в 2016 году, сообщает Politico.

Окружной судья Эллен Хувелл заявила в постановлении, что усилия связать кампанию Трампа и предполагаемые действия Стоуна были «слишком неубедительными» для того, чтобы дело продолжалось в Вашингтоне.

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Тем не менее, Хувелл заявила, что решение суда не предполагает того, что в ходе президентских выборов 2016 года не было никакого сговора между штабом Трампа, Стоуном и Россией. Politico отмечает, что она ясно дала понять, что ее решение было техническим.

«Предвыборные митинги, агитация избирателей и другие регулярные мероприятия в ходе политической кампании не являются деятельностью, связанной с заговорами, о которых говорится в иске», — заявила судья.

Иск подали в прошлом году двое доноров Демократической партии США и один бывший сотрудник после хакерской атаки на партию.

Ранее СМИ сообщили, что штаб Трампа отказался платить «русскому» агенту ФБР за компромат на Клинтон.