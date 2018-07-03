CNBC: Роухани прилетел в Европу в надежде спасти ядерную сделку

Президент Ирана Хасан Роухани находится с визитом в Европе, чтобы встретиться с лидерами Австрии и Швейцарии в попытке спасти ядерную сделку, из которой в одностороннем порядке вышли США, сообщает CNBC.

Тем не менее, США будут наращивать давление на Иран и эта попытка может привести к «очень грязному спору» между США и Европой, считает эксперт Вашингтонского аналитического Фонда защиты демократий Бехнам Бен Талеблу.

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Европейские предприятия и финансовые организации могут быть наказаны с помощью так называемых вторичных санкций из-за санкций США в отношении Ирана. Роухани выразил надежду, что европейские страны помогут сохранить ядерную сделку. Однако эксперт отметил, что шансы спасти ядерную сделку невысоки. При этом, европейские банки и предприятия публично поддерживают Вашингтон больше, чем Тегеран, потому что они не хотят столкнуться с вторичными санкциями США, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Иран начал разработку мер по противодействию американским санкциям.