Китайские дипломаты предупредили об опасности поездок в США
Посольство Китая в США предупредило китайских граждан об опасности поездок в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что такое предупреждение китайские дипломаты выпустили на фоне продолжающейся торговой войны между двумя странами.
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«Общественная безопасность в США неудовлетворительная. Случаи стрельбы, ограблений и краж достаточно часты», — говорится в предупреждении.
Также китайским гражданам, в случае их визита в Соединенные Штаты, советуют не ходить ночью по улицам в одиночку. Кроме того, посольство рекомендуют учитывать опасность стихийных бедствий в стране.