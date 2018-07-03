Китайские дипломаты предупредили об опасности поездок в США

Посольство Китая в США предупредило китайских граждан об опасности поездок в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что такое предупреждение китайские дипломаты выпустили на фоне продолжающейся торговой войны между двумя странами.

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«Общественная безопасность в США неудовлетворительная. Случаи стрельбы, ограблений и краж достаточно часты», — говорится в предупреждении.

Также китайским гражданам, в случае их визита в Соединенные Штаты, советуют не ходить ночью по улицам в одиночку. Кроме того, посольство рекомендуют учитывать опасность стихийных бедствий в стране.

Ранее Китай заявил о планах противостоять протекционизму.