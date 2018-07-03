CNN: Трамп планирует личную беседу с Путиным в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп хочет провести конфиденциальную беседу с российским президентом Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки, который состоится 16 июля. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки встречи.

По данным источника, Трамп хочет провести личную беседу с Путиным перед тем, как к ним смогут присоединиться другие члены делегаций. В CNN напомнили, что во время саммита США и КНДР в Сингапуре Трамп около часа говорил с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в присутствии только переводчиков.

Ранее постоянный представитель Швеции при ООН Улов Скуга заявил, что отсутствие контактов между Трампом и Путиным вредит работе Совета Безопасности ООН.