Президент Финляндии раскрыл подробности о встрече Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пробудут в Финляндии один день с целью участия в двусторонней встрече, которая запланирована на 16 июля, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, передает РИА «Новости».

«Президенты будут один день, но логистика всего визита еще будет прорабатываться», — сказал глава государства.

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Об этом Ниинисте заявил в ходе пресс-конференции.

«К тем темам, что уже были заявлены, думаю, что темой обсуждения станет ситуация на Украине и в Сирии», — сказал он.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства альянса приветствуют решение о проведении в Хельсинки саммита Путина и Трампа.