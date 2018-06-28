В Белом доме назвали темы встречи Путина и Трампа

Стало известно, какие темы обсудят президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе двусторонней встречи 16 июля. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Лидеры обсудят отношения между Соединенными Штатами и Россией и ряд вопросов национальной безопасности», — говорится в сообщении.

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Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что встреча глав двух государств состоится 16 июля в Хельсинки. Также сообщалось, что президенты дадут пресс-конференцию после встречи, где ответят на вопросы журналистов.

В правительстве Великобритании выразили опасения насчет предстоящего саммита.