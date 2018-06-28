СМИ: Путин и Трамп поговорят с журналистами после встречи

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, рассказал газете «Известия», что после встречи российского лидера с главой США Дональдом Трампом пройдет пресс-конференция.

Песков подчеркнул, что лидеры стран не просто сделают заявление для журналистов, но и ответят на их вопросы.

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Помощник Путина Юрий Ушаков также заявил, что точные дата и место встречи будут объявлены в четверг, 28 июня.

Ранее Трамп обозначил сроки и место встречи с российским коллегой. По его словам, они проведут переговоры после саммита НАТО 11-12 июля, на котором Трамп будет присутствовать. Говоря о месте проведения встречи, американский президент сообщил, что она может состояться в Хельскинки.