МИД России раскритиковал доклад ОЗХО по объектам в Сирии

В Министерстве иностранных дел (МИД) посчитали, что выводы доклада Технического секретариата ОЗХО по итогам инспектирования научно-исследовательских объектов в Барзе и Джамрайе являются «циничными» и «ангажированными», сообщается в докладе, опубликованном на сайте МИДа.

«Обратили внимание на доклад Гендиректора Техсекретариата Организации по запрещению химического оружия г-на А.Узюмджю о выполнении решения 83-й сессии Исполсовета ОЗХО… В данном случае под прицел, конечно же, в первую очередь попал Научно-исследовательский центр с отделениями в г. «Барза» и г. «Джамрайя», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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В российском МИДе указали, что данный научно-исследовательский центр имел «ключевое» значение с народно-хозяйственной точки зрения, однако его уничтожили 14 апреля в результате совместной ракетной атаки США, Великобритании и Франции.

В ведомстве заключили, что заложенные в докладе требования к Сирии «выходят за рамки Химконвенции», а попытка заполучить «беспрепятственный» и «безоговорочный» доступ инспекторов ОЗХО на любые объекты «не вписывается» в нормы международного права.

Ранее сообщалось, что в ОЗХО подтвердили отсутствие химоружия в исследовательском центре Дамаска.