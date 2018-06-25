Авдокат Сторми Дэниелс обвинил прокуроров в отмене встречи в рамках дела против Трампа

Адвокат американской порноактрисы Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) Майкл Авенатти, защищающий ее интересы в деле против президента США Дональда Трампа, назвал причины, по которым была отменена встреча прокуроров с его клиенткой. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Майкл Авенатти обвинил федеральных прокуроров США в отмене встречи с порноактрисой после того, как информация о ней просочилась в СМИ. По словам адвоката, представители прокурора проинформировали Авенатти о том, что запланированная ранее встреча отменяется из-за того,что о ней узнала пресса. В связи с этим «они не могут справиться с несколькими камерами» за пределами офиса.

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«Если они считают это очень важным, как они вообще смогут вынести какие-либо серьезные уголовные обвинения против [бывшего личного адвоката президента США Майкла] Коэна и др.», — сетует Авенатти.

Адвокат порноактирсы назвал такие причины отмены встречи «смешными» и призвал федеральных прокуроров встретиться с ним и его клиентом.

Ранее адвокат порноактрисы Сторми Дэниэлс Майкл Авенатти призвал уволить адвоката Трампа из-за оскорблений клиентки.