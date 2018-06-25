Премьером Чечни стал бывший мэр Грозного

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал указ о назначении бывшего мэра Грозного Муслима Хучиева премьер-министром региона. Об этом Кадыров сообщил в телеграме.

По его словам, все присутствовавшие на собрании депутаты поддержали кандидатуру Хучиева. Также отмечается, что заместителем премьера стал Иса Тумхаджиев, а председателем Счетной палаты — Абдулхамид Байбатыров.

Реклама

«Уверен, что эти кадровые решения будут способствовать дальнейшему развитию экономики и социальной сферы ЧР», — заявил Кадыров.

Он также поблагодарил парламент региона за доверие к кандидатам.

Ранее Кадыров предложил мэра Грозного Муслима Хучиева на пост председателя правительства республики.