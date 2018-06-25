Италия призвала начать новую главу в отношениях НАТО и Москвы

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Заместитель министра иностранных дел Италии Гульермо Пикки заявил, что Италия выступает за начало новой главы в отношениях России и НАТО, передает РИА «Новости».

По словам Пикки, НАТО является ключевым элементом международной политики Италии, но при этом Рим может и должен выражать свое мнение относительно важных стратегических вопросов.

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Он заявил, что Италия желает начать новую главу в отношениях с Москвой по модели «римского саммита 2002 года» — совета Россия-НАТО.

Пикки также заметил, что глава итальянского правительства Джузеппе Конте поддержал идею президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G8.

Главная опасность для НАТО, по мнению Пикки, исходит с южных рубежей страны из-за потока мигрантов, хотя и назвал позицию России на восточном направлении «заслуживающей жесткого ответа».

Совет Россия- НАТО был создан как площадка для диалога между Россией и странами-членами альянса, в 2014 году его деятельность была приостановлена. С 2016 года встречи на уровне послов возобновились, но не являются регулярными.

Ранее сообщалось, что итальянский премьер Джузеппе Конте поддержал Дональда Трампа, заявившего, что Россия должна вернуться в G8.