В Турции закончились выборы

На территории Турции закрылись участки для голосования на президентских и парламентских выборах, передает РИА «Новости».

Отмечается, что выборы закончились в 17.00, всего в них могли принять участие 56,3 млн. избирателей. В избирательных бюллетенях в качестве кандидатов были представлены нынешний глава государства Тайип Эрдоган, который представляет правящую Партию справедливости и развития, представляющий оппозиционную Народно-республиканскую партию Мухаррем Индже, Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Догу Перинчек (от партии «Родина»), Темель Карамоллаоглу (от Партии счастья), а также Селахаттин Демирташ (от прокурдской Партии демократии народов).

Ранее сообщалось, что турецкая полиция открыла огонь по машине с мешками бюллетеней.