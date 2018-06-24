Вице-премьер Италии назвал Макрона наглецом

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал президента Франции Эммануэля Макрона наглецом после его слов об отсутствии проблем с мигрантами в Италии. Об этом пишет Corriere della sera.

По его словам, Италия тратит на содержание беженцев более €5 млрд.

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Он также добавил, что около 170 тыс. мигрантов размещены в гостиницах, казармах и квартирах страны.

«Для наглого Макрона это не проблема, мы призываем его прекратить оскорбления и показать великодушие фактами, открыв многие французские порты для мигрантов», — заявил Сальвини.

Вице-премьер подчеркнул, что за 4 года мигранты произвели 650 тыс. высадок в Италии.

Ранее Макрон заявил, что в Италии нет миграционного кризиса.