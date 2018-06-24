Трамп назвал Ким Чен Ына «великим переговорщиком»

Президент США Дональд Трамп выступая в Лас-Вегасе на форуме представителей республиканской партии назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «великим переговорщиком». Об этом сообщает CBS News.

По его словам, Ким Чен Ын является умным, жестким и великим переговорщиком.

Реклама

Он также добавил, что северокорейский лидер видит «великое будущее для КНДР».

Ранее Трамп рассказал об «огромном потенциале» Северной Кореи.

По его словам, КНДР уже многие месяцы не проводит ракетные испытания.