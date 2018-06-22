Жириновский предлагает привязать размер пенсии к стажу 

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил существенно скорректировать разработанную правительством пенсионную реформу.

Жириновский напоминает, что ещё в 2002 году предлагал взять за основу французскую систему производственных касс: «На протяжении всей карьеры человек сам делает отчисления из своей зарплаты в кассы на своем предприятии. Так формируется его пенсионный счет.

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Если человек одинокий и понимает, что в старости ему будет нужна большая пенсия, он и откладывает больше. За счет этих же производственных касс происходит и обслуживание пенсионеров: медицина, путевки и тому подобное».

Однако правительство выбрало другой путь, отмечает лидер ЛДПР. «Сначала ввели систему баллов, теперь ее отменили. Ввели накопительную часть пенсии, но который год этот фонд заморожен. Простой человек и понять-то не может, какая у него будет пенсия в старости и как это посчитать», - отметил политик.

Для того, чтобы сделать пенсионную систему простой и понятной ЛДПР предлагает следующий путь: После выхода на пенсию за каждый год работы человек получает 1 тысячу рублей. Если трудовой стаж составляет 20 лет – пенсия будет 20 тысяч рублей, если 40 лет – начисляется пенсия 40 тысяч рублей, и так далее.

«Это будет самый справедливый и грамотный вариант», - заключил Жириновский.