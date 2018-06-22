Sputnik: Россия заинтересована в изменении отношений между Северной и Южной Кореями

На Корейском полуострове происходят значительные изменения, связанные со всплеском дипломатических контактов соседствующих государств, отмечает эксперт в беседе с изданием Sputnik.

Так, сначала КНДР улучшила отношения со своим заклятым врагом — США, затем лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который находится с визитом в Москве, планируется встречу c президентом России Владимиром Путиным, который в свою очередь пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в столицу.

Реклама

Обозреватель и научный сотрудник университета Жэньминь в Китае Джон Росс отмечает, что между Северной Кореей и Китаем существует очень прочная «историческая связь», КНДР долгое время боролась за независимость с Китаем и Японией. Между тем, Пекин заинтересован в согласовании экономических вопросов с Пхеньяном, отмечает Росс.

По мнению эксперта, Россия также заинтересована в изменении дипломатического ландшафта на Корейском полуострове.

Ранее стало известно, о чем Ким Чен Ын написал Путину.