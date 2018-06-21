Лавров на встрече с генсеком ООН подчеркнул необходимость решать мировые проблемы сообща

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш согласны в том, что нужно решать мировые проблемы коллективно, а также поддерживать порядок, основанный на международных нормах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам Лаврова, российская сторона поддерживает ООН и будет продолжать этим заниматься. Он подчеркнул необходимость повышения уровня организации, в том числе и при урегулировании конфликтов в регионах.

Реклама

«Как Вы вчера сами отмечали на встрече в Кремле, это во многом зависит от общего состояния международной системы в целом и готовности государств-членов ООН действовать коллективно, сообща, а не в одностороннем порядке», — заявил Лавров.

Он добавил, что логика Устава организации предполагает объединение усилий «крупных игроков» для решения проблем мирового масштаба.

Ранее Лавров и Помпео обсудили график контактов между Россией и США.