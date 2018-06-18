Guardian: правительство Британии скомпрометировано скандалом о «вмешательстве» в Brexit

Правительство и оппозиция Великобритании «скомпрометированы» скандалом о предполагаемом вмешательстве России в процесс Brexit и хотят его замолчать, пишет колумнист Ник Коэн в The Guardian.

Тем самым, считает колумнист, организаторы кампании по выходу Великобритании из ЕС (Leave.EU) поддержали линию Кремля о невмешательстве в британскую политику.

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По мнению автора, у России была прямая заинтересованность в продвижении Brexit, так как это дестабилизировало бы стратегического соперника. К тому же, он обвинил британскую вещательную корпорацию BBC в умалчивании новостей по Brexit — и это хуже, чем fake news, добавляет автор. В этом вещатели являются «истинным отражением скомпрометированной политической системы», заключает колумнист.

Ранее журналисты The Sunday Times получили доступ к переписке бизнесмена Аррона Бэнкса, который был одним из спонсоров кампании по выходу Великобритании из состава Европейского союза (ЕС). В газете утверждают, что она свидетельствует о «тайных» встречах Бэнкса с российским послом.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявлял, что у Британии нет данных об успешном вмешательстве России в политические процессы.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».