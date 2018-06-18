Определился лидер президентской гонки в Колумбии

Кандидат от правой партии «Демократический центр» Иван Дуке лидирует на выборах президента Колумбии, сообщает телеканал NTN 24.

После подсчета 99,52% голосов Дуке набирает 53,95% голосов избирателей. Его соперник Густаво Петро набирает 41,83% голосов.

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Отмечается, что Дуке — самый молодой из кандидатов в президенты, ему 41 год. Он был сенатором и был автором законопроектов по продлению декретного отпуска, установке дефибрилляторов в государственных учреждениях и других инициатив.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Колумбию в провоцировании военного конфликта.