Трамп: Обама потерял Крым

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник на посту Барак Обама «потерял Крым». Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что вхождение Крыма в состав России не является «его виной», и произошло задолго до его вступления в должность.

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«Президент Обама потерял Крым, потому что президент [России Владимир] Путин не уважал его...Почему он сдался, я не знаю», — сказал Трамп.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на слова Трампа о российском Крыме.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.