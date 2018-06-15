Трамп: Обама потерял Крым
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник на посту Барак Обама «потерял Крым». Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу Fox News.
Он подчеркнул, что вхождение Крыма в состав России не является «его виной», и произошло задолго до его вступления в должность.
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«Президент Обама потерял Крым, потому что президент [России Владимир] Путин не уважал его...Почему он сдался, я не знаю», — сказал Трамп.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на слова Трампа о российском Крыме.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.