В МИД России рассказали о втором конгрессе нацдиалога Сирии

Заместитель главы российского Министерства иностранных дел Михаил Богданов заявил, что Москва обсуждает возможность проведения второго конгресса нацдиалога Сирии, передает РИА «Новости».

«Эти вопросы обсуждаются», — сказал Богданов, когда его спросили, есть ли возможность проведения второго конгресса нацдиалога Сирии.

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Замглавы МИДа заявил, что в данный момент необходимо реализовать положения сочинского конгресса, который состоялся 30 января. В частности, необходимо создать «конституционную комиссию», отметил чиновник.

Богданов добавил, что вопрос о втором конгрессе нацдиалога будет обсуждаться, когда появится «больше ясности» по конституционной комиссии. В этот момент, по его словам, вопрос о конгрессе «станет в практическую плоскость».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган обсудили конгресс нацдиалога Сирии.