WP: Путин надеялся, что ЧМ улучшит отношения с Западом, но этого не произошло

Во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году Россия оказалась более изолированной, чем в 2010 году, когда страна выиграла право на проведение мундиаля, пишет газета The Washington Post.

Президент России Владимир Путин надеялся, что чемпионат мира по футболу в 2018 году позволит улучшить отношения с западными странами, но вместо этого они пострадали, отмечает издание.

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WP упоминает в этом отношении события последних лет: введение антироссийских санкций, обвинение в нападении на семью экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, присоединение Крыма по итогам референдума в 2014 году.

Между тем, WP отмечает, что главное спортивное событие 2018 года по-прежнему является «триумфом Путина» на мировой арене, о чем говорят многие зарубежные политические обозреватели.

Президент России Владимир Путин открыл чемпионат мира по футболу 14 июня, отметив ответственный подход России к проведению мирового первенства.