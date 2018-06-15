Назарбаев прибыл в Татарстан для переговоров с Миннихановым

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проведет переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Назарбаева.

«В рамках визита глава государства встретится с президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым, а также посетит Казанский федеральный университет», — говорится в сообщении.

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31 мая, сенат, верхняя палата парламента Казахстана, одобрил законопроект о Совете безопасности, согласно которому действующий президент Нурсултан Назарбаев будет пожизненно возглавлять Совбез.

Также Назарбаев призвал правительство и парламент Казахстана работать на казахском языке.