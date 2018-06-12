Ким Чен Ын проигнорировал вопросы журналистов о ядерном разоружении КНДР

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын не стал отвечать на вопросы журналистов о ядерном разоружении страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Ким Чен Ыну адресовали эти вопросы после окончания первой части переговоров, во время которой лидеры КНДР и США беседовали тет-а-тет.

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«Кима трижды спросили, откажется ли он от ядерных ракет, но он не ответил», — заявил корреспондент пула Белого дома.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын закончили в Сингапуре встречу тет-а-тет.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи двух лидеров.