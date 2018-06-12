Bloomberg: Трамп решил изменить время отъезда из Сингапура
Президент США Дональд Трамп принял решение перенести время отъезда из Сингапура. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников, которые знакомы с ситуацией.
Отмечается, что американский лидер был готов задержаться в случае удачных переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, но передумал, когда стало известно о точном времени отъезда лидера КНДР из Сингапура.
По имеющейся информации, Трамп уедет в 19:00 (14:00 мск), а Ким Чен Ын в 16:00 (11:00 мск).
Ранее министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан в интервью «Би-би-си» заявил, что запланированная на 12 июня встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может также продолжится в случае необходимости и на следующий день.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи двух лидеров.