Помпео рассказал о мирном договоре между США и КНДР
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возможное заключение мирного договора между Вашингтоном с Пхеньяном будет прорабатываться в будущем. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нам еще предстоит прийти к согласию о конкретном времени и конкретных условиях этого, но президент (США Дональд Трамп) хочет сделать что-то большое и крутое», — сказал Помпео.
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По его мнению, аналогичный настрой сохраняет и северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Он также подчеркнул, что Трамп готов к решительным шагам в отношении КНДР.
Ранее Помпео заявил, что США стремятся к фундаментальным изменениям в отношениях с Северной Кореей.
По его словам, США надеются обсудить с КНДР «более теплые политические отношения».