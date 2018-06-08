Помпео рассказал о мирном договоре между США и КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возможное заключение мирного договора между Вашингтоном с Пхеньяном будет прорабатываться в будущем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нам еще предстоит прийти к согласию о конкретном времени и конкретных условиях этого, но президент (США Дональд Трамп) хочет сделать что-то большое и крутое», — сказал Помпео.

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По его мнению, аналогичный настрой сохраняет и северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Он также подчеркнул, что Трамп готов к решительным шагам в отношении КНДР.

Ранее Помпео заявил, что США стремятся к фундаментальным изменениям в отношениях с Северной Кореей.

По его словам, США надеются обсудить с КНДР «более теплые политические отношения».