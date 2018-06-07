Рада приняла закон о создании Антикоррупционного суда

Верховная рада Украины приняла закон о создании Антикоррупционного суда. Об этом сообщает «Украинская правда».

Как отмечается, за него проголосовали 317 народных депутатов.

На протяжении нескольких дней Рада рассматривала поправки к закон об Антикоррупционном суде. По данным издания, в общей сложности рассмотрено 1927 поправок.

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На заседании Верховной рады также присутствовал инициатор законопроекта президент Петр Порошенко. Он обратился к депутатам и отметил, что закон «полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии и одновременно полностью соответствует конституции и законам Украины».

Ранее Госдеп США назвал создание Антикоррупционного суда важнейшим условием победы над коррупцией в стране.