Сенат Италии выразил доверие правительству Джузеппе Конте

Новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте получило вотум доверия в сенате национального парламента, передает РИА «Новости».

В поддержку кабинета министров высказался 171 сенатор, против проголосовали 117 человек, еще 25 воздержались.

Перед тем как члены верхней палаты парламента выразили доверие правительству, Конте представил его программу.

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Ранее Джузеппе Конте заявил, что он выступает против антироссийских санкций.

Он также добавил, что Италия станет сторонником открытых отношений с Россией, «которая за последние годы укрепила свою международную роль в решении геополитических кризисах».