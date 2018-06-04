Дутерте подвергли критике за поцелуй с филиппинкой в Сеуле

Президента Филиппин Родриго Дутерте раскритиковали за публичный поцелуй с филиппинской зарубежной работницей в столице Южной Кореи, сообщает «Би-би-си».

Инцидент произошел во время встречи Дутерте с филиппинскими экспатами в Сеуле. Двух девушек пригласили на сцену, одну из них президент обнял и поцеловал в щеку, вторую — в губы.

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Альянс филиппинских женщин «Габриела» на своей странице в фейсбуке назвал инцидент «отвратительной театральной постановкой президента-женоненавистника», направленной на то, чтобы отвлечь страну от действительно важных проблем.

Сама девушка заявила, что в поцелуе не было никакого «злого умысла».

Дутетрте неоднократно критиковали за неуважительное отношение к женщинам и шутки об изнасилованиях.

Ранее Дутерте послал к черту представителя ООН .