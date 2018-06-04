Дутерте подвергли критике за поцелуй с филиппинкой в Сеуле
Президента Филиппин Родриго Дутерте раскритиковали за публичный поцелуй с филиппинской зарубежной работницей в столице Южной Кореи, сообщает «Би-би-си».
Инцидент произошел во время встречи Дутерте с филиппинскими экспатами в Сеуле. Двух девушек пригласили на сцену, одну из них президент обнял и поцеловал в щеку, вторую — в губы.
Альянс филиппинских женщин «Габриела» на своей странице в фейсбуке назвал инцидент «отвратительной театральной постановкой президента-женоненавистника», направленной на то, чтобы отвлечь страну от действительно важных проблем.
Сама девушка заявила, что в поцелуе не было никакого «злого умысла».
Дутетрте неоднократно критиковали за неуважительное отношение к женщинам и шутки об изнасилованиях.
Ранее Дутерте послал к черту представителя ООН .