Захарова назвала цель инсценировки убийства Бабченко

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что попыткой инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко украинская сторона рассчитывала спровоцировать высылку дипломатов России из стран Запада. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Захарова заявила, что Бабченко нужно не ругать, а жалеть и радоваться, что он живой.

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«Судя по разыгранному телевизионному спектаклю, он (Бабченко. — Газета.Ru) даже не понял, что с ним сделали. Он искренне (скорее всего даже очень) верил, что спасает себя и параллельно делает великое дело, ну, может быть, еще и потенциально прибыльное. Думаю, именно в такой тональности его и разрабатывали спецслужбы, а потом взяли и грубо использовали в своих целях, превратив в настоящего и навсегда своего заложника», — заявил Захарова.

Она добавила, что история следует известным «мировым» образцам. По словам Захаровой, заявления про «солидарность» с Киевом, повторяемые украинскими силовиками, имел целью спровоцировать «очередной раунд высылки российских дипломатов или еще что-нибудь схожее».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «странной историей» инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.