Посольство России в Британии отреагировало на комментарии лечащих врачей Скрипалей

Посольство России в Великобритании прокомментировало заявления врачей, занимавшихся лечением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в марте в британском городе Солсбери. Заявление опубликовано на сайте дипломатической миссии.

В посольстве выразили сожаление в связи с тем, что все подробности о состоянии Скрипалей российской стороне приходится узнавать из СМИ.

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«При этом ответа на поставленный ранее перед официальным Лондоном вопрос об использовании антидота в ходе лечения так и не прозвучало – врачи аккуратно обходили эту тему стороной, говоря лишь о том, что применяли «комбинации различных медикаментов» и пользовались советами сотрудников секретной химической лаборатории в Портон-Дауне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что показания врачей выстроены так, чтобы создать ощущение применения боевого отравляющего вещества, при этом Лондон продолжает уходить от ответов на вопросы Москвы.

«В этой связи намерены и далее добиваться от британской стороны ответов на все поставленные нами вопросы, а также требовать безусловного выполнения ею своих международно-правовых обязательств, в том числе вытекающих из Консульских конвенций», — отмечается в сообщении посольства.

Ранее британские врачи объяснили выздоровление Скрипалей.