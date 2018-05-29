МИД Польши выразил протест России после задержания польского политолога

МИД Польши пригласил российского посла Сергея Андреева и вручил ему ноту протеста, в которой от российской стороны требуют объяснить задержание в московском аэропорту польского политолога Славомира Дембского, передает РИА «Новости».

Как отмечается, политолога из Польши задержали в Москве и не пустили на территорию страны.

Реклама

«Замглавы МИД Анджей Папеж вручил послу ноту, в которой мы требуем объяснения этого инцидента», — говорится в заявлении польского ведомства.

Согласно информации российского посольства, встреча состоялась, и польская сторона выразила протест против задержания политолога.

Ранее министерство иностранных дел Израиля вызвало послов Испании, Словении и Бельгии в связи с поддержкой их странами решения ООН об отправке экспертов по военным преступлением в сектор Газа.