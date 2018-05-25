Экс-президент США назвал условие получения Трампом Нобелевской премии

Экс-президент США Джимми Картер в интервью Politico заявил, что cчитает достойным нынешнего президента Дональда Трампа Нобелевской премии в случае успешных переговоров с КНДР.

Джимми Картер сам был удостоен Нобелевской премии мира в 2002 году.

По словам Картера, Трамп уже нанес «болезненный удар по миру» на Ближнем Востоке переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. По мнению экс-президента США, Трамп потерпел неудачу в установлении морального лидерства тем способом, который только увеличил дискриминацию и умаление прав человека.

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«В глобальном масштабе есть такое ощущение, что демократия достигла своего пика и падает. Я надеюсь, что этот тренд обратится вспять», — сказал 39-ый президент США Джимми Картер.

Экс-президент США также высказал свое мнение о том, каким должен быть глава государства.

«Я думаю, президенту надлежит говорить правду. Я думаю, президенту надлежит бороться за мир. Я думаю, что президент должен относиться ко всем одинаково. Равенство, мир, правда, и, я бы сказал, основополагающая справедливость – вот моральные ценности, которые, как я думаю, должен иметь каждый человек», — сказал Картер.

По словам Картера, если Трамп откажется от угроз нападения на КНДР и отменит эмбарго, то это станет «дешевой ценой» за прекращение ядерной программы Северной Кореи. И если это сработает, то Джимми Картер будет рад присоединению Дональда Трампа к рядам нобелевских лауреатов.

Ранее стало известно, что президент США объявил о перезапуске диалога с КНДР.