Французский премьер отменил визит в Израиль

Французский премьер Эдуар Филипп принял решение отменить запланированный на конец мая-начало июня визит в Израиль. Об этом пишет Le Figaro.

По словам источников в правительстве, изменение в планах премьер-министра страны связано с «внутренней повесткой дня». В канцелярии не подтвердили, что решение может быть связано с переносом американского посольства в Иерусалим.

Реклама

По данным издания, визита не будет в ближайшее время, но он состоится.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ситуация на Ближнем Востоке является «взрывоопасной».