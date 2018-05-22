Минюст США проверит информацию о слежке ФБР за штабом Трампа

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что генеральный инспектор министерства юстиции США изучит действия ФБР в отношении предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По итогам встречи с президентом (США) министерство юстиции попросило генерального инспектора расширить расследование, чтобы включить в него любые нарушения в тактике ФБР или минюста относительно предвыборного штаба Трампа», — сказала Сандерс.

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Она также добавила, что глава аппарата Белого дома Джон Келли проведет встречу с ФБР, минюстом и офисом директора национальной разведки с лидерами конгресса.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от министерства юстиций выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию.