Лавров обвинил Запад в попытке создать негативный образ России

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад пытается создать негативный образ России и сдержать развитие страны. Об этом он рассказал в интервью аргентинской газете Clarin.

«Складывается впечатление, что определенной части политической элиты на Западе не нравится то, что Россия, успешно решающая задачи внутреннего развития и эффективно защищающая суверенитет, проводит самостоятельный, независимый внешнеполитический курс. Отсюда стремление наказать нас, сдержать наше развитие, в том числе путем односторонних санкций, сформировать в медийном пространстве негативный образ нашего государства», — отметил он.

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По словам министра, отношения между Россией и «историческим Западом» переживают весьма непростые времена.

Ранее Сергей Лавров заявил, что бизнес ЕС расплачивается за антироссийские санкции США.