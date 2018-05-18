В РАНХиГС напомнили, что два новых министра прошли программу подготовки кадрового резерва

Назначение прошедших обучение по программе развития кадрового резерва РАНХиГС Евгения Дитриха министром транспорта, а Михаила Котюкова - министром высшего образования и науки подтверждает, что эта программа направлена на повышение квалификации управленцев для всех уровней госслужбы.

Такое мнение высказал в пятницу в беседе с ТАСС директор Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Алексей Комиссаров.

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«Конечно, мы очень рады за слушателей нашей программы (Дитриха и Котюкова), которые заняли такие высокие посты. Эти назначения говорят о том, что программа подготовки резерва рассчитана не только на подготовку губернаторов, как об этом часто пишут СМИ, но направлена на управленцев во всех уровнях и сферах власти», - сказал Комиссаров.

В пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину кандидатуры в новый состав кабмина. Затем глава государства подписал соответствующие указы.