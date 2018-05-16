Эрдоган обвинил Нетаньяху в апартеиде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в апартеиде. Об этом Эрдоган заявил в своем твиттере.

«Нетаньяху — премьер-министр государства, в котором действует апартеид, которое занимает земли беззащитных людей в течение 60 лет в нарушение резолюций ООН. На его руках — кровь палестинцев»,— написал Эрдоган.

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Ранее министерство иностранных дел Турции вызвало к себе посла Израиля и предложило ему покинуть территорию страны.

В ходе столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 52 человека, более 2 тыс. получили ранения, после чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством».