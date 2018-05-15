МИД Японии отреагировал на столкновения в секторе Газа

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио призывает все стороны к сдержанности в связи со столкновениями палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа, в которых погибли 59 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это является чрезвычайно прискорбным. Мы надеемся, что все вовлеченные стороны проявят сдержанность в ходе урегулирования ситуации», — сказал Коно.

Реклама

Он также добавил, что Япония «не рассматривает перенос посольства в Иерусалим и не направляла представителей на церемонию открытия» посольства США в Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 59 человек.

Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме.