Трамп назвал «хорошими» отношения с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками заявил, что у него «хорошие отношения» с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает CNN.
«Я встречаюсь с Ким Чен Ыном, чтобы обеспечить мирное будущее и процветание для всего мира, отношения у нас хорошие», — сказал он.
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Он добавил, что «фейковые новости» утверждают, что его действия приведут к ядерной войне.
«Вы знаете, что приведет вас к ядерной войне. Слабость», — заявил Трамп.
Ранее Белый дом объяснил выбор Сингапура для встречи Трампа с Ким Чен Ыном.
Трамп сообщил в своем твиттере, что 12 июня встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре. МИД Сингапура подтвердил данную информацию.