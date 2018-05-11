Трамп назвал «хорошими» отношения с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками заявил, что у него «хорошие отношения» с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает CNN.

«Я встречаюсь с Ким Чен Ыном, чтобы обеспечить мирное будущее и процветание для всего мира, отношения у нас хорошие», — сказал он.

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Он добавил, что «фейковые новости» утверждают, что его действия приведут к ядерной войне.

«Вы знаете, что приведет вас к ядерной войне. Слабость», — заявил Трамп.

Ранее Белый дом объяснил выбор Сингапура для встречи Трампа с Ким Чен Ыном.

Трамп сообщил в своем твиттере, что 12 июня встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре. МИД Сингапура подтвердил данную информацию.