Захарова отреагировала на обвинения в пропагандистском характере ее песни

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Украины о том, что написанная ею песня «Верните память», посвященная российским солдатам в Сирии, носит пропагандистский характер, передает RT.

«Я хочу ответить тем, кто на Украине говорит, что она пропагандистская, конъюнктурная... Я хочу им ответить, что в эту песню, в ее раскрутку, в ее создание не вложено ни одной копейки денег. Все люди, которые ей занимались, они делали это от души», — сказала Захарова.

Реклама

По ее словам, у нее была возможность придать композиции «пропагандистский оттенок», однако она этого не сделала.

«К сожалению, это не первое безумие, которое мы видим со стороны украинских властей. Понятно, что преследование людей за песни, которые они исполняют, — это политика партии... А мне-то как быть? У меня дед был наполовину русским, наполовину украинцем, у меня половина семьи именно по маминой линии, по линии ее отца носят до сих пор украинские фамилии. Как мне-то быть, как мне вписаться в эту странную логику украинских властей?» — добавила она.

Захарова подчеркнула, что у народов бывшего СССР «общая история, и вынимание из нее различных кусков приведет просто к страшному коллапсу».

Ранее Захарова отреагировала на нападение на главу Россотрудничества в Киеве.