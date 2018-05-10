Асад рассказал об отношении к оскорблениям Трампа

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Президент Сирии Башар Асад прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, назвавшего его «животным», сообщает РИА «Новости».

«Я не думаю, что есть общество в мире, которое использует такого рода язык», — отметил президент Сирии.

По его словам, лично его это не беспокоит, потому что он относится к ситуации как политик.

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«Это не влияет на меня лично. Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем», — сказал Асад.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «животное Асад» ответит за «организацию химатаки в Восточной Гуте». Он отметил, что в «безумной атаке» погибло множество женщин и детей, а район заблокировали сирийские войска. Российские военные опровергают информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной САР на город Дума в районе Восточной Гуты.