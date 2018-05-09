Верховный лидер Ирана уличил Трампа в многократной лжи

Иранский верховный лидер Али Хаменеи обвинил американского президента Дональда Трампа в том, что он много раз лгал во время своего заявления о выходе из ядерной сделки по Ирану. Об этом сообщает Mehr.

«Вы все слушали вчера вечером подлые и дерзкие замечания американского президента. Он солгал, наверное, больше десяти раз в своей речи. Он угрожал как властям, так и народу Ирана, что он сделает то или другое. И от лица иранского народа я заявлю ему: господин Трамп, у вас ничего не выйдет!» — сказал Хаменеи.

Реклама

По его словам, отношение американской стороны к Ирану изначально не было связано с ядерными разработками страны. После соглашения враждебность США не исчезла.

«Если мы примем их условия.., проблема не будет решена, а они найдут что-то еще», — добавил Хаменеи.

Он также заявил об отсутствии доверия к европейским странам, которые были посредниками в соглашении.

Ранее глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что любое новое соглашение по иранской ядерной программе обязательно должно включать Иран, Россию, Китай и страны региона.