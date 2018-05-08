Эксперт: Пашиняну важно показать, что он не забывает про Нагорный Карабах

Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что для Пашиняна важны переговоры с Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха, передает НСН.

«Во многом политическая жизнь Армении неминуемо крутится вокруг проблем Нагорного Карабаха. Многое в жизни страны зависит от неразрешенности этой проблемы.

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Поэтому он просто обязан это сделать (посетить Нагорный Карабах). Новому лидеру страны важно подчеркнуть, что он не забывает эту республику.

Армянской общественности очень важно это услышать, которая очень трепетно относится к этой проблеме» - отметил политолог.