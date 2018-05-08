Пашинян поедет в Карабах

Избранный премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении отправиться 9 мая в Карабах, сообщает Sputnik Армения.

«Завтра поеду в Карабах», — сказал Пашинян.

Также, по его словам, одной из первоочередных его задач в качестве премьера станет встреча с руководством вооруженных сил и нацбезопаности, где он обсудит вопросы обороноспособности.

Ранее депутаты Национального собрания Армении со второй попытки выбрали нового премьер-министра страны. Правящая партия заявила о переходе в оппозицию. Как мир отреагировал на решение армянского парламента — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».